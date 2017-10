Réagissez

Pénalisés par le manque d’eau d’irrigation, de nombreux agriculteurs des communes de Baghlia et Sidi Daoud suggèrent la réalisation de digues le long de Oued Sébaou pour pouvoir arroser leurs champs.

«C’est le seul moyen qui pourrait nous permettre d’emmagasiner l’eau de pluie et les eaux épurées rejetées par les stations d’épuration de la wilaya de Tizi Ouzou. Car à présent tout finit dans la mer», souligne Kamel Ladada, un agriculteur de Baghlia. Pour lui, l’expérience a été tentée près de Tadmait, où de nombreux viticulteurs irriguent leurs champs à partir d’une importante retenue d’eau qui s’est formée au milieu de l’oued depuis deux ans.

Notre interlocuteur dit en avoir informé le directeur de l’hydraulique de Boumerdès pour étudier la proposition. Il est à rappeler que 98% des eaux usées purifiées par les trois stations d’épuration de la wilaya de Boumerdès sont rejetées à la mer. En l’absence de barrages et de retenues collinaires, ces eaux non conventionnelles s’imposent comme la seule alternative aux fellahs pour améliorer leurs rendements en qualité et quantité.