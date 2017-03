Azazga : Une association pour la prévention routière

Réagissez

L’Association de prévention routière d’Azazga (APRA), créée en 2014, demeure sans local. Elle a pourtant un programme ambitieux. Elle intervient dans divers endroits, notamment les établissements scolaires, dans les places publiques et sur les routes, afin de sensibiliser le grand public à prendre conscience sur la récurrence des accidents de la route et leur gravité qui ne cessent d’endeuiller des familles. Pour organiser toutes ses activités, l’association sollicite ses partenaires, comme la police nationale, la Protection civile et les services de santé, qui participent dans la mise en œuvre des campagnes de sensibilisation pour la prévention des accidents. Un circuit éducatif et un outil pédagogique efficace, sont mis en place grâce à la participation de la police pour inculquer les meilleurs réflexes aux enfants et les habitudes à adopter dans la réalité.

Le champ d’action de l’association, nous dira Kamel Benadji, s’élargit aussi à la prise en charge des victimes et des polytraumatisés des accidents routiers, avec son réseau de psychologues qui se déplacent dans les hôpitaux et à domicile.