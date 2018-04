Réagissez

La direction régionale de l’ADE a-t-elle mis un coup d’arrêt à l’activité de certaines de ses agences locales sans en informer la population ?

A Azazga, une rupture de la conduite d’eau est en train de détériorer la RN71 depuis plusieurs mois dans l’indifférence générale. La fuite d’eau survenue en pleine route nationale, à Lekhmis, à deux kilomètres au sud du chef-lieu de daïra, a causé une crevasse sur la chaussée qui a fini, au fil des mois, par détruire la moitié de la voie, obligeant les automobilistes à opérer de dangereuses sorties de route pour passer cet incroyable obstacle jamais observé sur le réseau routier à travers toute la wilaya, en dehors des zones de glissement de terrain.

Les riverains ont vainement tenté d’attirer l’attention des services locaux de l’ADE. Le directeur de l’entreprise à Tizi Ouzou a tenu une conférence de presse le mois dernier, à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, et a évoqué le déficit en moyens humains et matériels, ainsi que le préjudice financier de l’eau distribuée et non facturée.

A Azazga, ce n’est plus un manque de moyens, mais un abandon des tâches, ce qui commande d’organiser une autre conférence de presse pour inviter les citoyens, notamment les comités de village, à prendre leurs dispositions pour réparer les fuites d’eau dès qu’elles surviennent avant que l’infrastructure routière, également vitale, ne soit endommagée.