La conservation foncière d’Azazga, dont le nouveau siège a été inauguré récemment, a entamé la procédure de délivrance des livrets fonciers à la population locale.

Les opérations cadastrales ont été effectuées depuis un an et les documents y afférents ont été exposés pendant un mois, en juin dernier, au siège de l’APC d’Azazga. La phase finale, qui est l’établissement du livret foncier, est lancée ces dernières semaines et concerne toutes les sections de la circonscription locale.

Il s’agit d’une bonne nouvelle pour les citoyens de la région qui connaissent des litiges, parfois graves, autour des parcelles de terrain et des chemins d’accès aux lieux d’habitation. L’établissement des documents de propriété devrait trancher dans les procédures judiciaires dans les cas de contestation, est de nature à éviter les risques de débordements et atteintes à la quiétude des habitants, connaissant parfois des développements graves.