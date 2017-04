Réagissez

Des coups de massue sur un compteur électrique, c’est l’œuvre d’agents de Sonelgaz. Cela s’est passé hier mardi, au quartier Lekhmis du village Cheurfa N’Bahloul, à deux kilomètres de la ville d’Azazga. Deux personnes qui se présenteront plus tard comme agents de Sonelgaz faisaient la tournée des compteurs électriques pour installer des «puces».

Vers 11h40, le vacarme des coups portés sur la niche métallique d’un compteur secoue le quartier.

Le cadenas tombe à terre, les agents ont réussi leur tâche. Pourquoi ont-ils fait ça ? Ils affirmeront deux minutes plus tard que la «vieille n’avait pas la clé du compteur». Cette dernière dira que ces agents lui avaient demandé la clé du compteur du voisin, pas celle de son foyer. Et aux agents d’user de la force, sous ses yeux, pour ouvrir le compteur de sa propre maison. Incroyable mais vrai ! Il suffisait pourtant de donner le nom de l’abonné pour avoir la clé. Si la «puce» en question est destinée à prévenir la fraude à la consommation et les branchements illicites, elle n’a pas l’air de constituer une garantie contre les actes de violence.

Dans la mise au point, en plus d’expliquer encore une fois la différence entre Sonelgaz et la SDC, il faudrait également nous informer si l’usage de la force est toléré par une grande entreprise publique, sans préavis qui permettrait d’éloigner les octogénaires susceptibles de subir un préjudice de santé, en plus de celui moral.