Azazga : Les martyrs reviennent chaque semaine

La commémoration des faits historiques liés à la Guerre de Libération nationale revient en force dans la région d’Azazga, où des comités de village et des associations de jeunes s’attellent à organiser des rencontres enregistrant régulièrement une forte affluence du public.

Cette volonté de ressourcement patriotique est observée chez les jeunes générations en quête de repères historiques pour mieux concevoir leur avenir et appréhender les devoirs qu’il faut accomplir vis-à-vis de la collectivité.

Une vraie course contre la montre est engagée pour écouter les témoignages de ceux ayant vécu les affres de la guerre anticoloniale et qui disparaissent l’un après l’autre, emportant leurs souvenirs et leurs blessures.

Une cérémonie en hommage à des moudjahidine encore en vie a été organisée il y a une quinzaine de jours au village de Tinkicht et une autre a été tenue la semaine dernière à Tamassit, pour se remémorer le sacrifice des martyrs de la localité tombés au Champ d’honneur dès les premières années de la lutte de Libération nationale.

Sécurisation accrue

L’installation d’une brigade de la BMPJ à Azazga a amené une meilleure couverture sécuritaire de la localité, coïncidant avec les attentes de la population en matière de protection des biens et des personnes.

Les éléments de la sûreté de daïra ne couvraient que le périmètre urbain, hors duquel les citoyens n’avaient pratiquement aucune voie de recours et même de secours, notamment là où les structures traditionnelles, comme les comités de village, sont démembrées.

L’apparition des brigades de la police judiciaire au sud du chef-lieu de daïra, sans couverture sécuritaire, a été fortement saluée par les habitants, qui n’avaient jusque-là que l’occasion de voir des huissiers de justice suite à des voies de fait et autres atteintes à la tranquillité d’autrui.

Que fait la DTP ?

La capacité de réaction des services déconcentrés de l’Etat s’est fortement dégradée ces dernières années, une situation aggravée par la crise financière qui se répercute sur le fonctionnement de l’administration publique.

Cependant, de petites opérations ne nécessitant pas de grands moyens, peuvent avoir une incidence notable sur la vie quotidienne des citoyens. Ces derniers sont étonnés par le manque de réaction, pouvant être assimilé à du laxisme, des structures publiques devant des situations qui doivent interpeller sans délai les responsables concernés.

Si le lancement des projets importants, à l’image de la liaison autoroutière entre Azazga et Azeffoun, est ajourné par manque de disponibilité budgétaire, il reste que des opérations de réfection de la chaussée sont à la portée des subdivisions, de la DTP, s’agissant des routes nationales. L’APC d’Azazga tente tant bien que mal de réparer les voies dans le périmètre urbain quand les crevasses bloquent la circulation routière, laissant dans l’état de dégradation les tronçons relevant des routes nationales.

Les services de l’ADE ont été, récemment, très prompts à réparer une fuite d’eau signalée en contrebas du village de Cheurfa, mais l’excavation qui en a résulté sur la RN71 n’a pas attiré l’attention des responsables locaux des travaux publics. Les actions de protestation des citoyens ont connu un reflux ces dernières années, mais il est utile de se rappeler qu’elles étaient principalement mues par des questions liées aux routes et à l’eau.