Les citoyens d’Aït Bouhini (Yakouren), à 40 kilomètres à l’est de Tizi Ouzou, ont organisé, dimanche dernier, une journée de protestation devant le siège de l’APC du chef-lieu de la daïra d’Azazga pour «exiger la prise en charge de leurs revendications, comme la reprise des travaux d’aménagement et de revêtement du chemin intercommunal Azazga-Aït Bouhini et la constitution d’une commission d’enquête sur la gestion et l’exécution des travaux du projet», indique un manifestant, qui ajoute : «Nous avons épuisé toutes les voies susceptibles d’aboutir à la satisfaction de nos doléances.

Puisse cette action de terrain nous faire entendre.» Ainsi, ils ont fermé la mairie d’Azazga. Ils dénoncent aussi, à travers une déclaration, «l’immobilisme de l’APC d’Azazga» à répondre favorablement à leurs revendications. «Le maître de l’ouvrage veut changer l’itinéraire des travaux d’aménagement et le revêtement du chemin intercommunal Azazga-Aït Bouhini», clament les membres du comité de village.

Selon ces derniers, des malfaçons ont été constatées sur la partie comprise entre Agouni Guizene et la limite territoriale de la commune de Yakouren, qui peuvent, ajoutent les protestataires, «facilement mettre en péril la sécurité des automobilistes».