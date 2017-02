Azazga : Le nouveau bureau de l’UGCAA se redéploie

Réagissez

Le bureau de daïra d’Azazga de l’Union générale des commerçants et artisans d’Algérie (Ugcaa), élu le 6 janvier, a organisé, vendredi dernier, à l’annexe locale de la maison de la culture Mouloud Mammeri, sa première rencontre avec les commerçants et artisans de la région.

Composé de 13 membres, que le président a présentés à l’assistance, le nouveau bureau local de l’Ugcaa se propose de recevoir les doléances et les adhésions de l’ensemble des commerçants de cette contrée, «en vue de les accompagner dans toutes leurs démarches et d’exercer loyalement, dans les règles de l’art, comme cela a été toujours le cas ici, en honorant toujours la glorieuse réputation de nos aînés en général et en particulier ceux de cette contrée», a relevé Salim Zaidat. Des débats ont été ouverts et de nombreux intervenants souligneront des difficultés qu’ils rencontrent avec le commerce informel, les pertes de temps avec les reports de rendez-vous chez certains services de l’Etat, les mises à jour des cartes chifa, les taxes diverses de location, la facturation, l’incompatibilité des prix, etc. se demandant aussi qu’est advenu le projet d’une antenne du Centre des impôts (CDI) alloué pour Azazga.

Les membres du bureau se sont engagés à accompagner tout le monde pour venir à bout de tout problème concret des commerçants. Comme c’est une première rencontre du genre, ils promettent de renouveler à l’avenir de pareils contacts, annonçant qu’un bureau du Centre national du registre du commerce (CNRC) est implanté dans la ville d’Azazga et n’attend que d’être ouvert au public.