Azazga : L’APC opte pour la sensibilisation des citoyens

Réagissez

L’annonce de la suspension de l’autorisation accordée à 11 communes de la wilaya de Tizi Ouzou d’acheminer leurs déchets au CET de Oued Falli a mis les élus des communes concernées dans l’embarras.

Pour tous les P/APC, cela constitue un véritable casse-tête qui ne sera pas sans conséquences directes sur l’environnement qui risque de connaître un sort dramatique. Aucune des 11 collectivités concernées n’est prête à prendre le relais. Pour en savoir un peu plus, nous nous sommes rapprochés de Bennadji Mohand Amokrane, P/APC d’Azazga, une commune qui génère la plus importante quantité de déchets, avec le transfert de pas moins de 20 tonnes par jour vers le CET de Oued Falli. Le P/APC, très conscient du problème, n’en reste pas moins les bras croisés. Pour lui, l’Etat doit intervenir pour remettre de l’ordre, une sorte d’appel aux responsables de la wilaya de s’impliquer directement pour que les CET en souffrance soient mis en chantier dans les plus brefs délais. Dans un premier temps, le maire compte mettre en marche des actions de sensibilisation des citoyens des villages de la commune d’Azazga pour entreprendre un tri sélectif à la source.

«Il s’agit surtout de trier et stocker tout le plastique, les canettes d’aluminium, le verre, qui constitue le plus gros souci des ménages.

Une entreprise de récupération qui est en activité à Tala Athmane se chargera de récupérer tous les stocks moyennant une contrepartie financière», dira le maire. S’agissant des déchets organiques, l’installation de composteurs est nécessaire au niveau des villages, écoles et quartiers.