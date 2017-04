Azazga : L’ADS à l’épreuve du terrain

Réagissez

L’Agence de développement social (ADS) d’Azazga, qui constitue l’une des six cellules de proximité de la wilaya de Tizi ouzou, a vu le jour au mois de février 2006. Comme les autres structures de la wilaya, elle intervient dans quatre daïras, avec Bouzeguène, Mekla et Tizi Rached. Située à la cité Tizi Nfliki, elle est chargée de mener des enquêtes pour identifier et classer des zones défavorisées à forte précarité, afin d’intervenir directement à travers ses différents programmes d’aide et de soutien contre la pauvreté, le dénuement, la détresse des femmes, l’enfance en danger moral, le handicap, ceci en plus de la formation et de la sensibilisation sur différents thèmes, comme la violence en milieu scolaire, les fléaux sociaux, à l’instar du sida, du tabagisme, de la toxicomanie, sans oublier les campagnes de sensibilisation pour le dépistage précoce du cancer du sein et de l’utérus et l’hygiène dentaire et corporelle. Pour mener à bien ses actions, l’ADS d’Azazga dispose de moyens et de personnel formé pour prendre en charge tous les problèmes des populations en difficulté. Son personnel se compose de trois femmes, un médecin, une sociologue et une psychologue.

De nombreuses sorties ont été organisées au niveau des communes de Fréha et Azazga, mais surtout dans les zones reculées, comme Aït Zellal (Souamâa), Aït Sidi Amar, Houra, Ihitoussène (Bouzeguène) où les animatrices de l’ADS ont réuni des centaines de femmes dans le cadre de la sensibilisation contre les maladies graves, sur les conseils d’hygiène et de diététique.