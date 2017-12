Azazga : Journée portes ouvertes sur l’emploi

Réagissez

Le centre culturel d’Azazga a abrité la semaine dernière une journée d’information sur l’emploi.

Organisée par l’Agence nationale de l’emploi, antenne d’Azazga, la journée avait pour objectifs d’informer les jeunes sur les différentes missions de l’Anem, les services en ligne et la diffusion de la nomenclature algérienne des métiers et des emplois. Les organisateurs ont explicité les missions de l’ANEM et débattu des nouvelles modalités d’inscription en ligne en se connectant sur le site anem.dz.

L’agence ANEM d’Azazga nous a présenté son bilan du 1er janvier au 30 novembre 2017, qu’elle considère positif. Pour une offre de 2952 emplois sur une demande de 7147 dossiers, l’ANEM d’Azazga a placé un total de 2260 jeunes demandeurs d’emploi, répartis entre le secteur de l’agriculture (4), le bâtiment (471), les services (937), l’industrie (848, dont 250 dans le service public).

Par ailleurs, dans le cadre du dispositif DAIP, l’agence a procédé à 329 placements, dont 153 CID (universitaires), 123 CIP (formation professionnelle) et 53 CFI (sans qualification). A noter que des offres d’emploi dans des secteurs, comme le bâtiment et l’agriculture, ne trouvent pas toujours preneurs.