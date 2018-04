Réagissez

Mohand Ouali Sarni, après 7 années de guerre victorieuse...

Les habitants du village Tinkicht, dans la commune d’Azazga, par le biais de l’association des jeunes Adrar Aberkane et de nombreux moudjahidine, ont rendu, samedi dernier, un vibrant hommage au moudjahid de la première heure, Si Mohand-Ouali Sarni, âgé aujourd’hui de 80 ans.

Venus d’Alger,de Yakouren, de Bouzeguene, d’Azeffoun, les nombreux compagnons d’armes de Si Mohand Ouali ont pris part à cet émouvant hommage organisé à l’école primaire Cheref Mohand, nom d’un des martyrs du village Tinkicht. Si Mohand Tahar Sarni, ancien moudjahid, devenu directeur d’école, témoignera : «Nous étions moussebeline dès le début de la guerre en 1954.

En 1956, nous fûmes pris, après un attentat à Azazga, à cause d’une dénonciation. J’avais alors 18 ans et Si Mohand Ouali 16 ans. Celui-ci sera libéré avant moi, car il était mineur, et il regagne directement le maquis», se rappelle Si Mohand Tahar, évoquant les tortures subies pendant 24 jours lors de leur emprisonnement à Tizi Ouzou. Si Mohand Saïd Chikini, ancien condamné à mort, parle de Si Mohand Ouali : «Je l’ai rencontré avec ses frères Si Mohand Saïd, qui n’est plus de ce monde, et Si Mohand Tahar, lorsque j’ai été arrêté en 1956 et je les ai trouvés en prison.»

El Hadj M’hand Iakourene dira de son côté que «Si Mohand Ouali était avec moi dans le maquis. C’était lui qui portait la pièce dite ‘‘la 24’’ et en cette période, là où une opération est lancée, le porteur de la pièce doit toujours être de la partie. Il sera grièvement blessé à Yakouren. Ses compagnons, pressés par l’ampleur du feu de l’ennemi, l’avaient cru mort. Retrouvé quelques jours après la bataille, c’était les femmes qui se rendaient vers le lieu où il se trouvait pour le nourrir, l’entretenir, jusqu’à l’arrivée des moudjahidine qui le transportèrent vers l’infirmerie du maquis».

Mohand-Saïd Akli, le fils de Si Mohand Oulhadj, dira qu’ «au cessez-le-feu, en mars 1962, le colonel avait choisi l’installation de son PC à Tinkicht, un village de confiance qui a donné de grands maquisards, à l’image de Si Mohand-Ouali, ici présent». Si El Hadj Ali Magoura (Ali Ameur), dira avoir «pris part au maquis avec Si Mohand-Ouali Sarni, un des vaillants moudjahid issus de ce village historique, qui constituait notre main droite pour le maquis de la région.

En décidant de venir revoir aujourd’hui ce héros, j’avais prévu de ramener la femme qui s’était occupée de lui, de son entretien et de ses soins, après sa grave blessure. Malheureusement, cette vieille héroïne de Yakouren est actuellement malade. Mais j’espère revenir bientôt, dès qu’elle se sera rétablie, pour voir Si Mohand Ouali et lui permettre, à lui aussi, de revoir celle qui s’occupait de lui comme il se devait pendant les huit jours et huit nuits de souffrances qu’il passa à Yakouren».

Si Mohand Ouali, très touché, est ému aux larmes, lui et l’assistance qui applaudissait sous les youyous nourris des femmes, dont son épouse, qui l’entourèrent en cette occasion, véritable fête organisée pour lui et en hommage à tous les moudjahidine, résistants et résistantes algériennes. Si El Hadj Saâda Messous, ancien officier de l’ALN, indique qu’il était dans la même compagnie avec Mohand Ouali Sarni : «Nous ne nous sommes séparés qu’au jour où il fut blessé à Talvent, avec Si Mohand Saïd Ouzeffoun lors d’un ratissage qui avait duré toute la journée.

Si Mohand Ouali s’était posté au sommet de la crête à Talvent. Il tirait sur des avions militaires qui piquaient sur le site où nous étions embusqués, afin de nous couvrir.» La cérémonie de samedi a été rehaussée par la présence du P/APC, ainsi que du chef de daïra d’Azazga. Mouloud Sarni, l’un des organisateurs de cet événement, s’est félicité de la réussite de cette rencontre hautement patriotique et espère pouvoir organiser un hommage solennel à tous les chouhada du village Tinkicht morts pour le recouvrement de l’indépendance de l’Algérie.