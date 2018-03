Azazga : Fête de la restauration aujourd’hui

Réagissez

La ville d’Azazga veut promouvoir son patrimoine traditionnel

La 1re édition de la Fête de la restauration sera clôturée aujourd’hui par la remise de prix symboliques aux meilleurs établissements de la localité.

Plusieurs dizaines de restaurants de la ville d’Azazga, un chef-lieu de daïra situé à 37 km au nord-est de Tizi Ouzou, participent aujourd’hui à la première édition de la Fête de la restauration, lancée depuis plus d’une semaine par le nouveau collectif d’élus de l’APC, en collaboration avec l’UGCAA (Union générale des commerçants et artisans algériens), l’APW de Tizi Ouzou, et la société civile.

Cette fête aura drainé, notamment dans l’enceinte du centre culturel de la ville, le jeudi 15 mars, journée mondiale du consommateur, de multiples producteurs et productrices exerçant leurs métiers localement, ainsi que diverses entreprises privées de la région dont le citoyen aura découvert leur existence pour la première fois.

Des plats et des gâteaux traditionnels, du «pain sur dalle» de boulangères, de la galette, des pâtes du chocolat industriel local, des miels divers, du pollen, des pots de fleurs et arbres d’ornement, etc. ont été savamment exposés pour la dégustation et à la vente.

Outre des écrivaines et poétesses, à l’image de Samia Allad ou de Farida Sahoui, qui ont dédicacé leurs œuvres dans des chapiteaux dégagés spécialement pour elles, des représentants d’écoles privées, de l’antenne locale du Croissant rouge (CRA), se sont également mis à la disposition de jeunes filles et garçons pour expliquer les méthodes d’inscription à leur niveau respectif pour des séances d’apprentissage, tel que le secourisme, ou autre.

Cette fête aura rassemblé d’autres femmes aux mains expertes, réalisant en direct leur art manuel dans un métier à tisser, installé spontanément dans une des salles de l’édifice culturel, ou encore cette autre dame, Mme Hamla en l’occurrence, du village Tacherouft Athmane, qui a exposé un berceau traditionnel confectionné en liège, qui aura vu naître et grandir plusieurs anciens maquisards de la Révolution de Novembre.

La Fête de la restauration d’Iazougen aura réuni également tout un mouvement associatif, dont l’APE (Association de protection de l’environnement), confirmant l’hospitalité légendaire de la région. Cette occasion a permis en outre au maire d’Azazga, El Hadj Bennadji Mohand Amokrane et à ses collaborateurs, ainsi qu’au coordinateur de l’UGCAA, Salim Zaidat, d’animer jeudi 15 mars, Journée mondiale de protection du consommateur, une conférence sur ce sujet.

Le maire rappellera qu’il y aura aujourd’hui, samedi, la remise de 15 prix symboliques, soit 10 cadeaux pour les lauréates des meilleurs plats traditionnels, et 5 autres pour celles ayant réalisé les meilleurs gâteaux, suivant le classement qu’aura fait le jury après ses délibérations, explique M. Bennadji.