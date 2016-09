Azazga : Exposition de peinture au centre culturel

Réagissez

L’annexe de la maison de la culture Mouloud Mammeri de Azazga a abrité du 27 au 30 septembre l’exposition mettant en lumière le travail et le savoir-faire de deux jeunes artistes peintres, Zidane Hakim et Amzal Farid.

Les exposants ont présenté au public leurs plus beaux tableaux réalisés ces dernières années. Les tableaux illustrent les sentiments des deux artistes qui ont, chacun, une vision différente du vernissage.

Toujours est-il, leur art est un mélange original d’influences diverses, s’inspirant parfois de divers domaines, du figuratif, du réalisme, de l’imaginatif, de l’esthétique…

Zidane Hakim, qui a exposé ses œuvres dans le hall, est un passionné du dessin depuis sa tendre enfance. Il est diplômé de l’Ecole régionale des beaux-arts d’Azazga, en 2013 après avoir obtenu un certificat d’enseignement artistique général de la même école. C’est la première fois qu’il participe au vernissage de l’exposition. Hakim aime produire l’art dans la société, qui est à la fois figuratif et réaliste. C’est aussi un artiste qui s’intéresse au domaine cinématographique avec la réalisation d’affiches de films. Il a produit des portraits très expressifs qu’il a puisés de la réalité mais aussi ceux qui sont inventifs.

Il prend des photos de paysage qu’il reproduit de fort belle manière. C’est un coloriste ingénieux qui met de la vie et de l’harmonie dans ses œuvres. Zidane Hakim, qui s’inspire du peintre américain, Skodt Burdik, met en valeur la vie et l’art de la société. Son regard sur la vie et les êtres, sa grande finesse, sa générosité, toutes ces qualités se voient sur ses tableaux, grâce à l’émotion qu’il transmet.

Dans son projet futur, Hakim, qui a réalisé des fresques dans des crèches et qui a été animateur dans une agence de communication, espère mettre ses connaissances dans la publicité et le design.