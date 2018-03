Azazga : Engouement à la fête de la restauration

Réagissez

Une première pour la ville d’Azazga, ce chef-lieu de daïra situé à 37 km au nord-est de Tizi Ouzou, abritant près de 40 000 habitants.

La fête célébrant sa légendaire réputation dans la restauration, pour une première édition, a été une réussite. Après un constat des quatre journées (du 14 au 17 mars) consacrées à cet événement, des citoyens estiment que beaucoup de choses, dans la préparation notamment, restent à améliorer pour la prochaine édition. D’ailleurs, selon le coordinateur de wilaya de l’UGCAA, Salim Zaïdat, «il y a eu tellement de sponsors que plusieurs d’entre eux n’ont pu figurer dans les deux grandes banderoles annonces, confectionnées et imprimées préalablement pour cette fête». Pour cela, il s’en «excuse humblement». Les organisateurs (APC, APW, UGCAA, mouvement associatif, citoyens…), ont programmé cette fête pour quasiment une semaine, «une façon de célébrer à la fois la journée nationale des handicapés (14 mars) et la Journée mondiale de défense des droits du consommateur (15 mars)», dira le maire d’Azazga.

La clôture est intervenue en apothéose samedi 17 mars, journée de marché hebdomadaire de la région. La cérémonie a eu lieu dans la grande salle du centre culturel. Ainsi, pas moins de 10 prix symboliques ont été remis à cette occasion aux femmes ayant présenté les meilleurs plats traditionnels, et cinq autres aux lauréates des gâteaux du même genre, triées par le jury parmi des dizaines d’autres ayant pris part au concours. La manifestation a permis à de nombreux artisans et artisanes, apiculteurs et boulangers, de présenter leurs divers produits, pour la vente et pour l’exposition et la dégustation.

A relever que tout au long de la matinée de samedi, les quatre principales voies de liaison avec la ville d’Azazga ont connu des bouchons, parfois inextricables, n’était la présence des services de sécurité. De leur côté, les 24 restaurants qui ont pris part à l’événement ont connu un flux important de clients, se présentant parfois en familles entières. Les organisateurs promettent une 2e édition, l’année prochaine, avec une meilleure préparation et organisation, avec de bonnes conditions d’accueil.