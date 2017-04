Réagissez

Pendant que les habitants du village Cheurfa, dans la commune d’Azazga, à 40 km au nord-est de Tizi Ouzou, vivent un rationnement en eau potable, un réservoir de 300 m3 reste non branché au réseau et non exploité depuis sa réalisation il y a deux années, a-t-on appris des citoyens de la localité.

Aussi, les villageois se demandent : «Pourquoi l’avoir réalisé si ce n’est pas pour apporter un surplus d’eau et diminuer un tant soit peu la pénurie de ce liquide vital pour les habitants qui souffrent, particulièrement chaque été ?» D’autant, ajoutent-ils : «On s’apprête d’ores et déjà à faire face à davantage de besoins en la matière, notamment en cette veille du mois de Ramadhan et de la période d’été durant laquelle la demande en eau s’amplifie quotidiennement.»

Nos interlocuteurs déplorent en outre les multiples fuites d’eau remarquées à travers la route desservant Cheurfa, à partir de la RN71, ce qui constitue des pertes non négligeables de cette denrée. Ces villageois font appel aux responsables concernés en vue d’œuvrer de leur mieux pour alimenter ce réservoir et permettre ainsi la diminution de pénuries d’eau en cet été pour le village, un des plus vastes et denses dans la commune d’Azazga, voire dans la wilaya.