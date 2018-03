Azazga : Cérémonie au profit des handicapés

Réagissez

Une journée d’activités au profit des personnes aux besoins spécifiques a été organisée samedi dernier au centre culturel d’Azazga par l’association des handicapés Thafath (La lumière) du village Cheurfa N’Bahloul.

Le programme, tracé pour la circonstance, comportait, outre une exposition de matériels pour handicapés, des tableaux de peinture réalisés par des étudiants de l’Ecole des beaux-arts d’Azazga, un circuit éducatif pour les enfants, ainsi qu’un gala artistique. Cette manifestation, à laquelle ont pris part le chef de daïra et le président de l’APC d’Azazga, s’est déroulée dans une ambiance festive et conviviale.

Activant sur le terrain depuis 2014, l’association Tafath, qui compte 140 adhérents, apporte un soutien matériel et moral aux personnes qui sollicitent ses services, et ce, grâce aux fonds propres de l’association, aux dons divers émanant des bienfaiteurs de la région et aux jeunes bénévoles de Tafath, nous dira son président, Kamel Yousnadj. «On aide sur présentation d’un dossier médical. Nous sommes en train de recenser tous les handicapés moteurs et mentaux du village Cheurfa. Notre souhait est de créer des classes spéciales, notamment pour la prise en charge des autistes pour leur éviter le déplacement aux centres spécialisés de Bouzeguène et de Boukhalfa. Le maire d’Azazga que nous avons approché à cet effet nous a promis de dégager deux salles prochainement», ajoute M.Yousnadj.

Le président de l’APC d’Azazga, Mohand Amokrane Bennadji, qui a pris part à ces activités, a annoncé la récupération d’une crèche fermée sise au chef-lieu de la commune d’Azazga pour le lancement de classes spéciales au profit des handicapés. «L’APC prendra en charge le transport des handicapés qui se déplacent aux centres psychopédagogiques de Bouzeguène et de Boukhalfa», a promis en outre le président d’APC.