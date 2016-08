Azazga : Campagne de volontariat

Réagissez

Un volontariat a eu lieu vendredi dernier dans la daïra d’Azazga, à l’est de Tizi Ouzou. L’initiative était celle d’un propriétaire d’une fabrique de valorisation des déchets ménagers, en collaboration avec les services de la daïra.

Elle était inscrite sous le slogan «Azazga daïra propre» et se voulait une manière de marquer la célébration de la date historique du 20 Août, marquant le double anniversaire de l’Offensive du Nord-Constantinois (20 Août 1955) et du Congrès de la Soummam (20 Août 1956).

Près de quatre cents volontaires ont pris part à cette action de nettoiement ayant visé les principales artères des cinq communes de la daïra, à savoir, Azazga, Fréha, Ifigha, Yakouren et Zekri. Les moyens matériels nécessaires ont été mobilisés grâce notamment au concours des APC, des subdivisions de la direction des travaux publics et des forêts. Les volontaires étaient pour la plupart des adhérents à l’association Tagmas Nath Djenad, du Croissant-Rouge algérien, ainsi que des Scouts musulmans algériens. L’action, en plus de viser à embellir la région était aussi «une façon de sensibiliser la population quant à la nécessité de respecter l’environnement et de ne pas jeter les détritus n’importe où» a souligné Abdallah Aït Mokhtar, qui a eu l’idée de cette célébration particulière du 20 Août.

«C’est aussi une manière d’interpeller les usagers de la route qui passent par là, notamment les estivants, afin d’abandonner cette mauvaise habitude de jeter leurs déchets par les fenêtres des véhicules», dit-il encore. Le volontariat a permis de ramasser des quantités importantes de déchets entreposés çà et là sur les routes et artères de ces communes. A Fréha, pour ne citer que cet exemple, on a procédé au remplissage de l’équivalent d’au moins dix bennes tasseuses. Les déchets ramassés ont par la suite été transportés vers la décharge communale. Pour marquer cette journée de volontariat, un olivier a été planté au rond-point surplombant l’hôpital d’Azazga vers Yakouren.