Ath Zmenzer : L’association Assirem multiplie les actions

L’association culturelle Assirem d’Ighil Mal, dans la commune d’Ath Zmenzer, au sud de Tizi Ouzou, a mis les bouchées doubles dans son programme d’activités en cette fin d’année.

Des activités culturelles, des actions sociales et des campagnes écologiques ont été organisées ces dernières semaines. Après le nettoyage d’un tronçon du CW 2, les responsables de l’association ont organisé au début de ce mois de décembre une campagne de dépistage de maladies. Karim Hassani, président d’Assirem, déclare : «Cette caravane de la santé a été faite grâce à l’apport de l’Association algérienne du patrimoine, de l’environnement et du développement humain (AAPEDH), de l’APC d’Ath Zmenzer et des structures de santé publique d’Ath Douala et de Drâa Ben Khedda.

Cette journée de sensibilisation et de consultation gratuite grâce à des cardiologues, des diabétologues, des gynécologues, des pédiatres, des dermatologues, des internistes et des dentistes ainsi que des médecins généralistes et des paramédicaux. Environ 500 personnes ont été examinées.

Une équipe de médecins s’est déplacée au domicile de quelques malades qui ne peuvent pas être examinés sur place». Cette action sanitaire et pédagogique est organisée dans les localités dépourvues de médecins spécialistes, dit Ramdane Bouaza, président de l’AAPEDH, qui ajoute : «Une quinzaine de villages sont sur notre liste d’attente et nous allons les satisfaire tous, tant le CHU de Tizi Ouzou, les EPSP, la Protection civile ainsi que les cabinets privés sont mobilisés pour nous accompagner».

Le suivi et les comptes rendus des consultations sont également gratuits. Ce qui fait de cette opération une fierté pour Assirem qui, depuis sa création en 2011, présente un bilan d’activités positif, selon les membres de l’association. Pourtant, signalent-ils, les écueils sont multiples. Ni moyens matériels et financiers ni local ne sont disponibles pour activer, et les activités se déroulent au sein de l’école du village «avec les tracas inhérents à l’obtention des autorisations nécessaires de la direction de l’éducation», déplore encore M. Hassani. Ighil Mal est un grand village de la commune d’Ath Zmenzer. Assirem garde l’espoir d’organiser un hommage à un enfant du village, le militant de la cause nationale et l’homme d’Etat,