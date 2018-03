Réagissez

Initié par l’association de développement local solidaire (ADES), en partenariat avec le ministère de l’environnement et des énergies renouvelables ainsi que l’agence de développement (Coopération technique belge), le projet «Eco-village» sera réalisé dans trois communes de la daïra d’Ath Yenni, à 45 km au sud-est de Tizi Ouzou.

Il s’agit d’un travail qui vise la création et l’émergence de métiers verts, comme l’a souligné Mohand Ouamar Makhoukh, samedi, lors d’une rencontre organisée par les promoteurs du projet, au village Ath Larbaâ, dans la commue d’Ath Yenni.

Le même expert explique que le projet en question propose aux associations et comités de villages d’Ath Yenni, Yataffene et Iboudrarène, un appui technique afin de faire de leurs villages un exemple en matière de propreté et de préservation de l’environnement.

«Nous proposons aux jeunes chômeurs des formations sur la gestion écologique des déchets (la réutilisation, le tri, le compostage, la valorisation des sous-produits agricoles, entre autres). Ces jeunes bénéficieront aussi d’un accompagnement tout au long de leur projet», ajoute M. Makoukh qui note aussi la nécessité d’impliquer, dans cette démarche, l’Ansej.

De son côté, Arezki Chenane, maître de conférences à la faculté des sciences économiques et de gestion de l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, a suggéré la mise en place des schémas directeurs au niveau des communes concernées pour pouvoir mener à bien ce projet et relancer la dynamique des actions de préservation de l’environnement.