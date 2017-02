Ath Yenni : Des citoyens contre Sonelgaz

Réagissez

Des habitants de la commune d’Ath Yenni, à 45 kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou, dénoncent l’attitude des services de Sonelgaz qui les poursuit en justice «pour violation de l’espace aérien occupé par les câbles électriques».

Les citoyens en question précisent que leurs habitations existaient quand les câbles ont été posés en 1952. Un protestataire affirme : «Nous sommes en droit de modifier, de faire des extensions et de construire nos maisons. La loi stipule que l’opérateur, prestataire de services, est tenu de déplacer ses câbles dans un délai de deux mois. En cas de litige, le dernier recours est le règlement à l’amiable.»

Dans une requête adressée au procureur de la République près le tribunal de Ouacif, les citoyens concernés ajoutent que «par certains endroits, des câbles sont dénudés depuis l’époque coloniale sans que Sonelgaz ne se voie dans l’obligation de restaurer son réseau en dépit de nos multiples correspondances».

Ils rappellent ainsi, dans leur document, les devoirs et obligations de Sonelgaz pour ne pas exposer l’abonné aux dangers d’électrocution et d’incendie. «Nous sommes exposés en permanence aux dangers. Le réseau est vétuste et des pylônes sont inclinés, certains sont même attachés avec des câbles aux arbres avoisinants pour éviter leur chute». Pour ces villageois d’Ath Yenni, «c’est pour faire diversion aux manquements à ses devoirs en matière de sécurité que Sonelgaz interprète les textes de loi et décrets exécutifs en sa faveur, pour enfin déposer plainte contre nous».