L’association Agama et la délégation du village de Takhlidjt, relevant de la commune d’Ath Bouyoucef, à cinquante kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou, se plaignent des margines qui polluent le cours d’eau qui longe leurs propriétés.

Les éléments de pollution charriés par les eaux de l’oued qui prend sa source en amont sont visibles à la surface de l’eau et les rives où l’on aperçoit des dépôts noirâtres, provenant, probablement de ces résidus. Les habitants qui se rendent dans cette zone sont eux également menacés de maladies s’ils venaient à consommer l’eau de certaines sources naturelles se trouvant aux abords des berges.

Les paysans n’y abreuvent plus leurs cheptels de peur de les empoisonner. Pourtant, en prenant sa source au niveau de la montagne au lieu-dit L’Hemmam Boudrar, l’eau est, à l’origine, claire et limpide. Ce n’est qu’en traversant quelques agglomérations qu’elle se charge d’impuretés avant de se mêler à celle des autres affluents.

Avisées, les autorités locales ont dépêché des agents de leurs services pour les besoins d’un constat sur place. Les membres de l’Association de protection de l’environnement craignent pour la nappe phréatique qui risque de subir des dégâts importants.

La pollution des cours d’eau engendrera un déséquilibre écologique qui aura inévitablement des répercussions sur la faune et la flore locales. On remarque déjà que cer-tains animaux commen-cent à se faire rares, suite aux incendies et à la chasse à outrance. Avec des sources aussi pol-luées, peu d’espèces auront encore des chances

de survivre.