Nadir Namane, champion du monde 2016 et d’Algérie en titre de kempo, une discipline des arts martiaux, a dignement représenté notre pays lors du championnat du monde professionnel MMA qui s’est déroulé au Caire (Egypte), du 21 au 25 février dernier.

Le talentueux athlète originaire de Maâtkas a pu occuper la première place du podium et faire honneur à l’Algérie en lui offrant une médaille d’or. Nadir voit ainsi ses efforts récompensés pour la deuxième fois consécutive après le titre de 2016 où il a été sacré champion du monde de kempo dans la catégorie 73 kilos. Nadir Namane que nous avons rencontré a indiqué : «Je viens de gagner le titre de champion du monde professionnel MMA au Caire.

Mais le plus dur est à venir, car ce titre me qualifie pour jouer le championnat du monde qui se déroulera en Hongrie avec la participation d’athlètes de très haut niveau.» Au sujet du championnat du Caire, le représentant de l’Algérie dira que «la compétition a été d’un bon niveau puisque plusieurs pays spécialistes en la matière (Egypte, Russie, Pakistan, Bangladesh et Angola…) ont participé à la compétition.

Mon match, je l’ai gagné contre un Angolais au troisième round. J’ai contraint mon adversaire à jeter l’éponge. Ma joie était indescriptible, notamment lorsque l’hymne national a retenti dans la salle».

A signaler que pour gagner d’autres titres sur la scène mondiale, le jeune champion ajoutera : «Pour préserver mon titre et continuer de représenter dignement mon pays, il me faut un minimum de moyens d’entraînement, de récupération et d’encouragement.

A présent, je ne dispose que de ma volonté et de l’accompagnement de ma famille, de mon entraîneur et du coach.» A signaler qu’en plus du sport, Nadir Namane est étudiant en 3e année en électrotechnique à l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou.