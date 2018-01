Réagissez

L’APW de Tizi Ouzou a tenu jeudi dernier une session ordinaire dans l’hémicycle Aïssat Rabah «afin de mettre en place les organes exécutifs et adopter le règlement intérieur qui devra régir le fonctionnement de l’Assemblée durant notre mandat», a déclaré le P/APW, Youcef Aouchiche, à l’ouverture de la session.

L’Assemblée, sur proposition de son président, a ensuite procédé à l’installation de trois vice-présidents, à savoir Rabah Menaoum (FFS), Kamal Ougmat (FLN) et Ykene Idir (RND). L’Assemblée a également délibéré sur le transfert et l’ouverture de crédits par «autorisation spéciale». Une subvention de l’ordre de 2,83 milliards de dinars allouée par le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales a été votée.

Ces budgets sont destinés à renforcer la trésorerie des communes pour la prise en charge du ramassage scolaire et l’installation, ou la réparation, du chauffage au niveau des écoles primaires. Cette cagnotte est également destinée à la réhabilitation des chemins communaux, l’acquisition de 10 camions-citernes de type K120 et de 15 tracteurs avec citernes tractables, la réhabilitation et la mise à niveau de 10 stades communaux, la réhabilitation et l’achèvement de trois salles de sport, ainsi que l’étude, la réalisation et l’équipement de cinq autres.

Une partie de cette somme sera également allouée pour l’ouverture de pistes rurales sur 200 kilomètres et l’aménagement d’autres pistes agricoles sur une distance de 380 kilomètres. Ce budget suffira-t-il pour la réalisation d’un réservoir d’eau de 500 m3, l’aménagement des réseaux de l’AEP à travers de nombreux villages, l’éclairage public ? Car ce sont autant de projets prévus durant cette année.