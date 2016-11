APC de Mâatkas : Les travaux d’extension inachevés

Réagissez

Le siège de l’APC de Mâatkas, au sud de Tizi Ouzou, construit dans les années 1970, ne répond plus aux normes. Sa vétusté et son exiguïté rendent la tâche difficile aux employés et causent des désagréments aux citoyens. Le siège est dépourvu d’une salle de délibération et de bureaux pour les différentes commissions. Le projet de son extension a été lancé depuis plus d’une année dans le cadre du programme de développement communal pour un montant de 15 millions de dinars. A présent, le chantier est toujours au stade des gros œuvres. Le maire de Mâatkas que nous avons questionné à ce sujet indiquera : «Nous avons consacré 15 millions de dinars pour réaliser les travaux d’extension de notre siège vétuste et exigu. Hélas cette enveloppe ne suffira pas à l’achever. Il nous faut au moins une rallonge de 10 millions de dinars pour finaliser les travaux et il nous faut également des financements pour son équipement.»