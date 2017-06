Anem de Tizi Ouzou : 14 357 demandes d’emploi en instance

Réagissez

Ils sont 9036 demandeurs d’emploi sur un total de 23 400 inscrits à l’AWEM (Agence de wilaya de l’emploi) de Tizi Ouzou depuis le début de l’année à avoir été placés sur le marché du travail.

Ces placements ont été effectués dans un cadre classique ou celui du Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP) et du contrat de travail aidé (CTA), souligne le chef de l’agence de wilaya, Yazid Tizerarine. La demande d’emplois qui existe actuellement en attente au niveau de l’AWEM est estimée à 14 357 dossiers.

Le responsable souligne toutefois que ce chiffre n’est pas complètement assaini. «Parmi ces demandeurs, il en existe plusieurs dont l’inscription n’est qu’une des formalités exigées pour souscrire à un crédit dans le cadre des différents dispositifs d’aide à la création d’emplois. Comme il existe d’autres personnes qui disposent déjà d’un poste d’emploi mais qui s’inscrivent dans le but de trouver de meilleures occasions», explique-t-il.

M. Tizerarine affirme que 7126 du total des placements concernent le marché classique du travail. Ils ont été réalisés dans le secteur du bâtiment qui arrive en tête avec 2537 insertions, suivi de celui de l’industrie (2201 placements), des services (1373), du commerce (974) et enfin l’agriculture (41). L’offre de travail est actuellement estimée par la même agence à près de 8 383 postes seulement et dans les différents secteurs d’activités, privé et public.

Le secteur du bâtiment arrive aussi en tête avec une offre de 3360 postes à pourvoir, suivi de celui de l’industrie, avec 2393 emplois proposés. 978 placements ont par ailleurs été effectués dans le cadre du Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP), qui offre des possibilités d’insertion aux jeunes primo-demandeurs d’emploi au niveau des différentes entreprises publiques et privées, des institutions et administrations publiques, avec prise en charge de l’Etat», rappelle M. Tizerarine.

Il ajoute que 932 autres ont été réalisés dans le cadre du Contrat de travail aidé (CTA). Le chef de l’agence de wilaya de l’emploi ajoute que pas moins de 20 430 titularisations ont été enregistrées après une insertion à travers le DAIP depuis sa création en 2008. L’AWEM de Tizi Ouzou a enregistré plus de 23 400 inscrits depuis le début de l’année, dont 6 554 ont un niveau de licence et plus.

Une régression sensible a cependant été enregistrée dans les demandes exprimées par rapport à la même période de l’année 2016, où le nombre d’inscrits auprès de l’agence locale a avoisiné les 27 200 personnes. Cette baisse de la demande est en grande partie due à une nouvelle organisation.

«C’est le résultat de l’assainissement des situations grâce à un système d’informatisation et un fichier national des demandeurs qui empêche une double inscription au niveau des 10 agences locales et même au niveau national», explique le responsable. Le nombre d’offres de travail a aussi relativement baissé ayant été de près de 8747 durant les cinq premiers mois de 2016. L’agence de l’emploi reste l’un des premiers recours des chômeurs désireux de se positionner sur le marché du travail.

L’agence ne désemplit d’ailleurs pas et une dizaine de personnes attendaient leur tour en cette matinée de mardi. «J’ai eu ma licence en droit à l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou et cela fait presque deux ans que je suis inscrit à l’ANEM. On ne parvient pas encore à me trouver un poste d’emploi. Je viens régulièrement m’enquérir de la situation et actualiser mon inscription.

J’espère toujours avoir de la chance, même si je fais des petits jobs en parallèle», nous affirme un jeune chercheur d’emploi rencontré sur place. «Pour ma part, je suis liée par un contrat à durée déterminée (CDD) avec une administration au niveau d’une clinique privée grâce à l’ANEM. Mais je reste toujours inscrite et attentive à la moindre offre disponible», nous explique à son tour une jeune fille qui passait en revue les affiches de l’agence à destination du public.