Les études pour l’aménagement et l’ouverture aux estivants de huit nouvelles plages au niveau d’Azeffoun et Tigzirt, villes côtières de la wilaya de Tizi Ouzou, sont finalisées et attendent leur mise en œuvre. Selon le directeur du tourisme de la wilaya, Rachid Gheddouchi, un budget de 68 milliards de centimes est sollicité auprès du ministère du Tourisme et de l’Artisanat afin de couvrir les opérations relatives à l’ouverture de ces plages, avec notamment l’ouverture des accès et l’installation de postes de sécurité. Cela permettra ainsi l’exploitation de ces sites d’ici l’été 2018, soutient M. Gheddouchi, soulignant l’affluence en hausse des estivants au niveau des huit autres plages autorisées à la baignade. La décision d’aménager ces nouvelles plages a été retardée par les oppositions de citoyens propriétaires des terres. La situation de crise économique n’est pas pour arranger les choses et risque de reporter l’aménagement et donc l’ouverture de ces huit plages. Le responsable du secteur compte toutefois sur le soutien du wali pour l’exploitation de deux plages sur les huit prévues. «Nous allons solliciter le wali pour nous octroyer une somme du budget de wilaya pour l’aménagement des plages d’Abechar (Iflissen) ainsi que celle d’Ibahrizen (Aït Chafaâ)».