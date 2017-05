Algérienne des eaux : Le syndicat hausse le ton

Réagissez

Sous la direction de leur section syndicale UGTA, les travailleurs de l’Algérienne des eaux (ADE) de Tizi Ouzou et ceux des centres qui lui sont affiliés dans la wilaya, ont décidé de mener, à partir de ce mercredi 10 mai, des actions de protestation pour exiger «la satisfaction de leurs revendications, exposées depuis longtemps à la tutelle».

Ces actions consistent notamment en des regroupements des travailleurs, pendant deux heures (08h-10h), devant les centres ADE de la wilaya et la tenue prochaine d’un sit-in devant le siège de la direction générale de l’Algérienne des Eaux.

Les points de revendication, énumérés dans la déclaration du syndicat rendue publique mardi dernier, ont trait notamment à la demande «d’attribution d’une subvention financière à l’unité de Tizi Ouzou pour faire face à la situation critique qu’elle traverse en la matière, l’arrêt immédiat des recrutements décidés par la Direction centrale des Ressources humaines (DCRH), alors que des travailleurs recrutés dans le cadre des dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP), de Contrats de travail aidé (CAT) et d’activité d’intérêt général (AIG), ont été évincés».

Les syndicalistes demandent également à «autoriser le renforcement de leur effectif en personnels qualifiés, avec notamment la reprise, par l’unité, de nouvelles communes, tout en exigeant le remplacement du personnel parti en retraite, l’application du nouvel organigramme des centres ADE».

Le syndicat de l’ADE revendique en outre «l’application de la mise à niveau des postes de travail (années effectives passées dans l’entreprise et non dans le poste), l’approbation des décisions de l’élévation des antennes des daïras de Makouda, Tizi Ghennif et Aït Yenni au rang de centres opérationnels pour lesquels la direction générale a déjà affecté des moyens humains et matériels». En dernier lieu, les travailleurs ADE appellent au «renouvellement et au renforcement du parc roulant (véhicules, engins, et autres outils de travail) que nécessite un bon fonctionnement de nos structures».