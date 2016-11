Akerrou (Azeffoun) : Une chocolaterie en projet

Une convention de partenariat entre le centre de formation professionnelle et d’apprentissage d’Akerrou, dans la commune d’Azefoun et une chocolaterie qui verra le jour très prochainement, a été signée, récemment, entre le directeur du CFPA et le promoteur.

Cette convention, la première du genre dans cette commune sans ressources, a été conclue en présence du représentant de la direction de la formation professionnelle de la wilaya de Tizi Ouzou et du responsable de l’agence pour l’emploi (Anem) d’Azefoun. Cet accord vise à garantir la formation des jeunes au sein du CFPA et leur insertion garantie dans l’entreprise de fabrication de chocolats. Le directeur du CFPA s’est félicité de cette initiative qui réduira à coup sûr le chômage, sans cesse grandissant, dans la commune. Cette convention entre les deux partenaires est un instrument qui vise l’amélioration de l’employabilité des jeunes fraîchement sortis des établissements de formation professionnelle. Avec, au démarrage, une dizaine d’employés, l’entreprise vise, une fois la vitesse de croisière atteinte, à doubler le nombre de travailleurs, toutes catégories confondues, constituant ainsi un véritable bol d’oxygène pour la région. Concernant la fabrication du chocolat, l’investisseur compte relancer le label algérien en utilisant une matière première locale, les dattes de Biskra qui, une fois dénoyautées, seront mélangées à des arachides avant d’être enrobées de chocolat. La relance de l’activité économique dans les collectivités est l’une des instructions du gouvernement pour pallier la réduction drastique des subventions étatiques en raison de la crise financière qui touche le pays.

Kamel Kaci