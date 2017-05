Réagissez

Les habitants d’Aït Zikki, collectivité relevant de la daïra de Bouzeguène, à une soixantaine de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou, ont accueilli avec satisfaction le redémarrage des travaux d’adduction du gaz naturel au profit des huit villages de la commune.

Les travaux ont repris la semaine dernière avec l’acheminement de l’engin de creusage vers le site même où les travaux étaient bloqués depuis plus de 20 mois. Contacté par nos soins, un membre de la coordination des comités de villages de la commune d’Aït Zikki nous dira : «Les travaux d’adduction du gaz naturel ont bien repris même si la cadence n’est pas satisfaisante.» Notre interlocuteur ajoutera: «Les travaux de distribution au niveau des villages ont également repris au niveau du lot no 2, avec le retour de l’entreprise de réalisation.»

La coordination des comités de village qui avait fermé l’APC d’Aït Zikki, le siège de la daïra, la Sonelgaz et le service des impôts de Bouzeguène pendant 12 jours, a levé le blocage des institutions publiques suite aux promesses des autorités locales, en coordination avec la direction des mines et de l’industrie (DMI) et la Sonelgaz, qui ont paraphé un accord consigné dans un PV à l’effet de lever les oppositions. L’apaisement ayant prévalu, les travaux ont repris et seront renforcés avec l’arrivée prochaine de la deuxième entreprise pour prendre en charge le volet de la distribution au niveau du premier lot.