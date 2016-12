Aït Zikki : Les villageois privés de gaz naturel

Réagissez

Aït Zikki, collectivité relevant de la daïra de Bouzeguène, à une soixantaine de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou, est la seule commune de la daïra qui n’est pas encore raccordée au réseau du gaz naturel.

Situés à plus de 1000 m d’altitude, les villages d’Aït Zikki enregistrent des chutes de neige dès le début de l’hiver. Le projet de raccordement au réseau du gaz naturel, qui avait été lancé au début de l’année 2016 et suscité un réel espoir chez les habitants de cette commune de haute montagne, est à l’arrêt à cause des oppositions ininterrompues au passage du gazoduc, opérées par des villageois de Bouzeguène.

Du coup, même les entreprises qui ont bénéficié des marchés de raccordement des foyers dans les villages d’Aït Zikki, travaillent au ralenti, ou sont carrément à l’arrêt. Les tentatives de débloquer la situation sont souvent vouées à l’échec. Le président de l’APC d’Aït Zikki se démène pour débloquer la situation mais se retrouve souvent face au mur de l’incompréhension. Les autorités locales n’ont pas réussi à trouver un terrain d’entente avec les villageois, qui ont manifesté leur opposition au passage du gazoduc à proximité d’une source de montagne.

Les responsables du village de Taourirt, dans la commune de Bouzeguène, préconisent une déviation, comme cela a été fait pour le village de Takoucht, pour éviter les vibrations des engins qui pourraient entraîner la disparition de la source naturelle. Depuis plusieurs mois, les responsables du projet, entre autres, Sonelgaz, la direction des mines de la wilaya, l’hydraulique et l’ADE, n’ont pas pu débloquer la situation.

L’entrepreneur a déplacé ses engins et n’est plus revenu sur le site du chantier.