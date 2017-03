Réagissez

La coordination des comités de village de la commune d’Aït Zikki, dans la daïra de Bouzeguène, à une soixantaine de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou, à procédé, depuis dimanche dernier, à la fermeture de l’APC d’Aït Zikki, de la daïra de Bouzeguène, de Sonelgaz et de la recette des impôts. Les villageois de cette contrée de haute montagne veulent exprimer leur colère et protester contre le blocage du projet d’adduction du gaz naturel destiné aux villages d’Aït Zikki, l’unique commune de la daïra qui ne bénéficie pas encore de cette source d’énergie. En effet, le projet entamé depuis 2014 accuse un retard de plus de 20 mois, consécutif aux multiples oppositions. Ces dernières étant, entre temps, levées, mais le scénario des oppositions n’a pas atteint son épilogue, puisque le projet a été, une nouvelle fois, bloqué par des villageois qui suggèrent une déviation du tracé du passage du gazoduc par rapport à la source naturelle d’eau. Cette opposition a entraîné l’arrêt du projet, avec le départ de l’entreprise titulaire du marché.

Lundi dernier, une nouvelle tentative menée par le P/APC de Bouzeguène en compagnie des responsables de Sonelgaz a également échoué. Le P/APC nous a informés que «l’ultime solution reste la convocation du bureau d’étude chargé du projet. Il devra décider urgemment d’un éventuel éloignement, de quelques mètres, de la conduite de gaz, seule issue pour débloquer la situation».