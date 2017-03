Réagissez

Dans une déclaration paraphée et affichée à travers la daïra de Bouzeguène, les comités de huit villages de la commune d’Aït Zikki, dans la daïra de Bouzeguène, entre autres, Agouni Filkane, Taourirt Bouar, Iguer Amrane, Amekrez, Iguer Mehdi, Berkis, Mansoura et Boukhiar, ont mis en relief leur colère et leur déception face à cette succession de blocages qui empêchent les villageois d’Aït Zikki d’accéder, comme tous les habitants de la daïra de Bouzeguène, à cette énergie vitale, le gaz naturel.

Le raccordement de la commune d’Aït Zikki au gaz de ville accuse, en effet, plus de 16 mois de retard en raison des oppositions interminables au niveau de la commune de Bouzeguène. Si nombre de ces oppositions ont été levées au prix de longues tractations, les comités des huit villages d’Aït Zikki notent avec amertume que «le projet demeure toujours bloqué suite à une opposition dans un village», relève-t-on dans la déclaration.

Toutes les tentatives engagées afin de dénouer ce conflit ont échoué et la poursuite des travaux de passage du gazoduc est renvoyée aux calendes grecques. Les villageois regrettent de continuer à quémander les problématiques bonbonnes de gaz été comme hiver. Par ailleurs, les travaux de pose de réseaux de gaz dans les villages sont à l’arrêt et n’auraient même pas atteint les 30% d’avancement, selon les habitants. Les deux entreprises titulaires du marché ont plié bagages pour non-payement des travaux entrepris, accusant un endettement insupportable qui ne le leur permet pas de payer les ouvriers.

Selon des sources locales, des engagements de partenaires du projet n’ont pas été honorés, entraînant l’étouffement des entreprises et l’arrêt des travaux dans les villages et ceux du «poste de détente». Les villageois mettent en demeure les autorités locales, Sonelgaz et la DMI de prendre leurs responsabilités.