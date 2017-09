Aït Zikki : 3e édition du championnat de parapente

Réagissez

Les compétitions de la troisième édition du championnat national de parapente débutent aujourd’hui au lieudit Aswel, sur les hauteurs de la commune d’Aït Zikki, dans la daïra de Bouzeguène, à une soixantaine de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou.

Organisé par la Fédération algérienne des sports aériens (FASA) et le club sportif amateur «Sports aériens et de montagne» de Bouzeguène, ce championnat verra la participation de près d’une centaine de pilotes venus de 17 wilayas. «Toutes les conditions pour le bon déroulement et la réussite de ce championnat sont réunies», nous a déclaré le président du club, Karim Allili, qui espère rééditer l’exploit de 2016.

«L’objectif de ce rendez-vous annuel, a ajouté le président du club, est de vulgariser ce sport qui reste peu connu». Le site paradisiaque d’Aswel, sur les cimes du Djurdjura, culminant à 1500 mètres d’altitude, et disposant d’excellentes conditions aérodynamiques pour le gonflage de la voile et le vol, sera donc pendant quatre jours, du 20 au 23 septembre, le lieu de regroupement et de départ des athlètes dans une compétition ardemment disputée par les amoureux de ce sport.

Plusieurs manches de vols d’essai et de reconnaissance du terrain sont prévues avant la grande compétition. Les pilotes seront notés sur la base de la durée des vols, de la vitesse, de la distance et de la précision d’atterrissage, comme défini par la Fédération internationale des sports aériens. Le championnat sera clôturé le 23 septembre.