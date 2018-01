Aït Yahia : Le gaz naturel arrive dans les villages

Réagissez

Cinq hameaux de la commune d’Aït Yahia, à 50 kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou, viennent de bénéficier du gaz naturel. Ainsi, durant le mois de décembre écoulé, les habitants de Toukecht, de Takana, de Taghvalt et d’Aït Ouyahia goûtent aux bienfaits de cette énergie si convoitée par les montagnards.

Bien que faisant partie du même projet, de nombreuses autres agglomérations attendent leur tour. Cependant, «pour les hameaux d’Ath Bal, de Tagmount, d’Ath Haroun et autres, ce n’est qu’une question de jours», nous dit Rachid Ben Chikhoun, élu à l’APC d’Aït Yahia. «Il ne reste aux futurs abonnés qu’à aller payer les frais de branchement et attendre que des agents viennent procéder à l’installation du compteur et à l’ouverture du gaz.» Il restera cependant à raccorder quelques villages dont les travaux «sont à la phase des essais», précise notre interlocuteur qui cite Koukou, entre autres. Les habitants de ces agglomérations doivent donc prendre leur mal en patience en espérant bénéficier du gaz naturel, à l’instar de tous les habitants de la commune d’Aït Yahia, dont les premiers foyers l’utilisent depuis déjà cinq ans.

Pour le moment, la bonbonne de gaz butane et le vieux poêle à mazout demeurent, avec le bois, les produits qui leur permettent de faire face aux rigueurs de l’hiver.