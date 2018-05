Aït Yahia : Le chef-lieu en attente d’aménagement

Réagissez

Le lieu-dit «Sebt», chef-lieu de la commune d’Aït Yahia, à cinquante kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou, est loin de donner l’image d’une ville que les habitants aimeraient offrir au visiteur.

Il demeure le lieu-dit qu’il était depuis des décennies, ressemblant plus à un village qu’à un chef-lieu communal. Le projet d’aménagement inscrit durant le précédent mandat électoral n’a pas pu être mis à exécution. Si quelques rafistolages et des nettoyages ont été effectués lors du décès de Hocine Aït Ahmed, en revanche, rien n’a été réalisé depuis. Une situation dont le nouvel exécutif a hérité et qu’il se doit de changer.

Pour améliorer le cadre de vie de la population, les élus à l’APC envisagent d’entamer de nombreux travaux.

Endommagé, l’arrêt de bus, situé en face du siège de la mairie, devrait subir un aménagement, tout autant que le carrefour mitoyen, qui fera l’objet d’un lifting pour en changer l’image hideuse et peu accueillante en cette entrée de la ville.

Par ailleurs, l’éclairage public nécessite d’être réhabilité en priorité, vu que nous sommes à l’orée du mois de Ramadhan, qui attire les villageois vers le chef-lieu pendant les soirées. Selon les responsables, des poteaux avec candélabres neufs seront installés le long de la route menant vers Mekla, du chef-lieu à la cité dite «Taqaats Idheballen».

Il faut noter que la commune ne dispose ni de commissariat ni de brigade de gendarmerie. Ce dont profitent certains commerçants pour étaler leurs marchandises sur les trottoirs, alors que des automobilistes se garent anarchiquement quitte à bloquer la circulation.