Aït Yahia : Encore une école fermée

Réagissez

Les élèves de l’école primaire d’Aït Mellal, un village de la commune d’Aït Yahia, relevant de la daïra de Aïn El Hammam, à une cinquantaine de kilomètres de Tizi Ouzou, n’ont pas rejoint leurs classes depuis 15 jours.

Selon leurs parents, «après une absence de plusieurs jours due aux intempéries, nos enfants n’ont pas pu reprendre les cours bien que le temps soit désormais plus clément, et ce, pour cause de mauvaises conditions de scolarité». En effet, les classes et la cantine, par ailleurs dépourvues de moyens de chauffage, sont devenues des patinoires suite aux infiltrations d’eaux pluviales. Le président de l’APE, porte-parole des parents, conditionne la reprise des cours par la construction d’une charpente et le raccordement de l’établissement au réseau de gaz naturel.

Lors d’une réunion, en présence du président de l’APC d’Aït Yahia, des décisions devant remédier «aux anomalies», à la base de cette fermeture, ont été prises par les responsables, qui se sont engagés à apporter rapidement des solutions pour assurer une scolarité normale aux enfants qui «n’ont que trop perdu de temps», disent-ils.

Ainsi, les élèves sont pris en charge depuis dimanche dernier dans des locaux appartenant au village, bien qu’ils ne présentent pas les commodités requises. Ne pouvant procéder à l’installation d’une toiture, comme exigé par les parents d’élèves, le président de l’APC propose le recouvrement de la dalle des classes par une chape de béton. Quant aux moyens de chauffage, il s’engage à doter les classes, de poêles à mazout en attendant l’arrivée du gaz.