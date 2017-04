Réagissez

La commune d’Aït Yahia, relevant de la daïra de Aïn El Hammam, à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou, est, certainement, l’une des plus démunies du point de vue infrastructures de base. Issue du découpage administratif de 1985, elle devait tout construire pour devenir une commune digne de ce nom, afin de couvrir les besoins des 20000 personnes qui y résident, réparties à travers quarante-huit villages. Malheureusement, plus de trente ans après, elle continue de végéter et demeure une petite agglomération. Quelques immeubles d’habitation, un CEM, un lycée, un centre CNAS et un minuscule bureau de poste, une unité de confection et quelques commerces privés forment l’essentiel du chef-lieu. Les locaux de l’APC, d’un autre âge, attendent toujours d’être délocalisés vers le lieu-dit la Nouvelle ville, dans un nouveau siège en construction.

Un projet qui date de plusieurs années, mais qui n’arrive pas à voir le jour. Personne n’imagine voir ce chantier arriver à terme. Entourés de chardons et autres mauvaises herbes, les quelques murs d’où jaillissent des barres de fer ne tarderont pas à s’effriter sous l’effet des intempéries. Rien n’indique que les travaux pourraient reprendre de si tôt.

Non loin de là, les locaux dits du «Président» tombent en ruine, alors qu’ils auraient fait le bonheur d’une centaine de chômeurs s’ils avaient été distribués au moment de leur livraison. Des mains indélicates sont passées par là pour emporter tout ce qui pouvait l’être: portes, fenêtres, tuiles et autres boiseries et plomberie ont disparu pour servir ailleurs, chez les visiteurs sans scrupules qui n’ont laissé que les murs nus. Quant à l’aménagement urbain, maintes fois évoqué, il semble reporté aux calendes grecques. Plusieurs projets moins importants accusent des retards dans les travaux, ce qui a poussé les villageois à procéder à la fermeture de l’APC à plusieurs reprises pour revendiquer leur réalisation.