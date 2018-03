Aït Oumalou : Structures d’accueil insuffisantes

Réagissez

Le centre psychopédagogique d’Oumalou, dans la commune d’Aït Oumalou, dans la daïra de Larbaâ N’Ath Irathen, était au rendez vous à l’occasion de la célébration de la Journée nationale des personnes handicapées, le 14 mars dernier.

L’Association de soutien aux enfants inadaptés mentaux de la wilaya de Tizi Ouzou, en charge de la gestion de cet établissement, a, en effet, organisé plusieurs activités scientifiques et culturelles. Une exposition consacrée aux activités des enfants du centre a été tenue. Sept élèves du centre en fin de stage ont été gratifiés par des attestations de qualification dans le domaine agricole et le repassage. Un hommage a été aussi rendu aux bienfaiteurs. Les 80 élèves du centre ont reçu également des cadeaux. A noter que ce centre accueille 80 enfants inadaptés mentaux, pris en charge par 26 encadreurs, dont une vingtaine d’éducatrices spécialisées. Le centre renferme plusieurs ateliers, dont ceux de musicothérapie, de psychomotricité, de décoration florale, de jardinage et une médiathèque.

Le président de l’association, Rezaoui Madjid, indiquera à propos de l’établissement et des projets envisagés : «Nous avons un projet de balnéothérapie, dont le bassin thérapeutique est en cours de réalisation. Nous avons aussi entamé des démarches pour insérer nos diplômés dans le monde du travail. Nous avons transmis six dossiers à la DAS pour leur délivrer des attestations de capacité au travail afin de pouvoir leur trouver des postes d’emploi dans le secteur public ou privé.» Le maire d’Aït Oumalou, Sofiane Mokhtari, a signalé : «Ce centre accueille 80 enfants inadaptés mentaux de la région, mais il y a encore une quarantaine d’enfants sur la liste d’attente. Nous voulons lancer des travaux d’extension pour accueillir tous les enfants, mais cela est tributaire de la récupération d’au moins deux logements de fonction de l’Education. Un bus est en voie d’acquisition pour assurer le transport des élèves de ce centre».