Aït Ergane (Agouni Gueghrane) : Le projet du gaz à l’arrêt

Les villageois d’Aït Ergane, relevant de la commune d’Agouni Gueghrane, à plus de 45 km au sud de Tizi Ouzou, ne savent plus à quelle autorité s’adresser pour obtenir l’achèvement des travaux de raccordement au réseau du gaz lancés depuis plus de deux ans.

Le président du comité de village que nous avons questionné à ce sujet déplorera : «Notre village culmine à plus de 1200 m. Les hivers sont toujours rudes et la neige fréquente. Nous avons tout fait pour bénéficier du raccordement de notre village au réseau du gaz naturel. Notre appel a été entendu il y a plus de deux ans. Le réseau de distribution est presque achevé, mais la conduite de transport a été stoppée par des oppositions».

Et de préciser : «Les oppositions sont maintenant levées, mais les entreprises en charge des travaux ont abandonné le chantier depuis une année car elles n’ont pas été payées.

A présent, les travaux sont à l’arrêt et le raccordement de notre village est compromis. Nous appelons la direction concernée et le premier responsable de la wilaya à intervenir pour relancer les travaux. Nous espérons pouvoir bénéficier de ce combustible avant la saison hivernale prochaine.»