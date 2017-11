Aït Bouali se mobilise pour un malade

Réagissez

Il s’appelle Mounir Fezani, un jeune sportif âgé de 27 ans, atteint de leucémie (cancer du sang). Depuis l’annonce de sa maladie, les habitants de son village, Aït Bouali, commune de Beni Douala, se sont mobilisés pour lui venir en aide et parvenir à sa guérison.

Un défi porté notamment par des jeunes qui sillonnent les localités de la Kabylie et passent leurs journées sur les routes et les places publiques en quête d’aides.

Cet élan de solidarité, noble et déterminé, a été lancé par des jeunes, mais soigneusement encadrés par des hommes âgés. La mobilisation est tellement grande que la famille de Mounir, dans l’incapacité de faire face aux dépenses de sa prise en charge, croit désormais en la possibilité de sauver son fils. «Ses médecins sont formels quant à la possibilité de sa guérison, à condition d’entamer les soins nécessaires dans les meilleurs délais», soupire un membre de la famille du malade.

Mounir doit subir une opération dont le coût est estimé à 40 000 euros, estime un jeune volontaire. «Nous sommes déterminés à ramasser cette somme, et pour ce faire, nous comptons sur la solidarité et la participation de tous», déclare un villageois. Dans ce village paisible de Beni Douala, les jeunes gens mobilisés, avec badges et gilets, sont en train de réaliser un exploit et de donner une leçon à ceux qui croyaient que les valeurs d’entraide et d’union étaient révolues. D’ailleurs, cette action rassemble les comités de village, le mouvement associatif et l’APC, unis pour voler au secours de Mounir Fezzani. Outre les boîtes portées par les volontaires où l’on reçoit les dons des bienfaiteurs, la famille du malade a ouvert deux comptes : CNEP Agence 202 Tizi Ouzou RIB 03434035631200 et CCP 001500419292. Aussi, les organisateurs ont mis à la disposition des âmes charitables des numéros de téléphone pour toute information complémentaire

(Tél : 0554631603 , 0771899100 , 0557509003).