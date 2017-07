Réagissez

C’est en présence d’un public nombreux que les soirées théâtrales d’Aït Bouaddou ont été clôturées vendredi.

Ces rencontres ont été organisées en hommage aux deux comédiens, Sami Allam et Ouabdsalam Fadhila et ont vu la participation de huit troupes théâtrales. Lors de l’annonce des résultats, le jury n’a pas attribué le Grand Prix. Cependant, de nombreuses troupes et des comédiens de talent ont été primés par le jury.

La troupe de Larbaâ n’Ath Irathen a remporté 4 prix parmi les 11 décernés au terme du festival. Le Prix de la meilleure interprétation féminine, celui de la meilleure scénographie, du meilleur texte et de la meilleure mise en scène ont été tous gagnés par la troupe Tigjdit de Larbaâ N’Ath Irathen dans la pièce théâtrale intitulée Jugurtha. Le Prix d’encouragement est revenu à la troupe Tafrara d’Akbou, de la wilaya de Béjaïa.

Le Prix de la meilleure interprétation secondaire féminine est revenu à Karima Ziani de l’association d’Ath Ouanèche (Ath Zmenzer) et celui de la meilleure interprétation secondaire masculine à Madjid Aït Ali, d’Iferhounène. Farid Touadia, de la troupe Taqarvouzt (Bouira) a gagné le Prix de la meilleure interprétation masculine. Le Prix de la meilleure musique a été attribué à Mouh Tahir.