Réagissez

L’unité de soins au village Aït Abdelmoumène, relevant de la commune de Tizi Ntléta, au sud de Tizi Ouzou, n’est pas d’un grand apport pour les habitants de la localité. L’unité de soins n’est pas dotée d’un médecin et ne dispose pas d’un fauteuil dentaire.

Le seul infirmier disponible exerce uniquement pendant la matinée, car complétant sa journée dans une autre structure sanitaire de la daïra des Ouadhias. Les vaccins ne sont pas assurés. Un père de famille rencontré sur les lieux déplorera : «Notre unité a fini par être abandonnée par tout le monde. Même les villageois ne la fréquentent plus car elle ne fournit aucune prestation hormis le changement des pansements et les injections.

Même pour vacciner nos enfants, nous sommes contraints de nous rendre dans d’autres localités. Il est temps de réhabiliter cette structure et de la renforcer en moyens humains et matériels. La population se sent abandonnée par les responsables du secteur de la santé publique.» A rappeler que ce grand village compte plus de 12000 habitants.