Les villageois d’Aït Abdelmoumene, relevant de la commune de Tizi Ntlétha, à 35 kilomètres au sud du chef-lieu (Tizi Ouzou), ne savent plus à quelle autorité s’adresser pour rouvrir leur bureau de poste qui date de l’époque coloniale.

Signalons que le bureau a été fermé pendant la sinistre période du terrorisme, car il a été cambriolé à plusieurs reprises. Algérie Poste avait exigé de l’APC de construire un nouveau bureau sécurisé. En effet, un bureau a été aménagé par les autorités de la commune, au sein même de l’antenne de la mairie.

Le bureau a été rouvert, au grand bonheur de la population locale. «Malheureusement, depuis la mise à la retraite du receveur il y a plus de quatre ans, le bureau a été délocalisé au niveau de l’Agence postale du chef-lieu communal de Tizi Ntléta, distante de plus de sept kilomètres. Cette situation nous pénalise à cause de l’éloignement et de la non-distribution de notre courrier», déplore un usager de la Poste. La population et les comités de village n’ont jamais cessé de demander la réouverture du bureau du village, rappelle-t-il.

Lors de sa visite l’année passée, l’actuel wali a été saisi à ce sujet en vain. «Le courrier qui n’est pas distribué nous fait beaucoup de tort. Un retraité de France dénonce : «Ma pension a été suspendue parce que je n’ai pas reçu mon courrier à temps, par conséquent, je n’ai pas transmis mon certificat de vie à ma caisse de retraite.»

En outre, les carnets de chèques n’arrivent pas à leurs destinataires, en raison de l’absence de facteur. Aït Abdelmoumene est un village de plus de 12 000 habitants. Les usagers d’Algérie Poste sont mécontents et réclament la réouverture de leur bureau de poste.