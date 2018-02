Réagissez

Les villageois de Aïn Zaouïa, à une quarantaine de kilomètres au sud de Tizi Ouzou, ne savent plus à quelle autorité s’adresser pour ouvrir une unité de soins réalisée dans le cadre d’un programme accordé à leur localité par l’Assemblée de wilaya.

«Nous sommes lésés dans le domaine de la santé publique. L’unité de soins achevée depuis de nombreux mois n’est pas encore fonctionnelle. Nos malades sont obligés de faire le déplacement jusqu’au chef-lieu de la commune pour la moindre prestation sanitaire. Nous avons interpellé toutes les autorités, en vain», regretteront plusieurs habitants.

La directrice de l’EPSP de Boghni dont relève cette structure, interrogée à ce sujet, a répondu : «En effet, l’unité de soins de Aïn Zaouïa n’est pas opérationnelle, car ce projet n’est pas encore réceptionné.

Nous avons effectué une visite sur les lieux et il en ressort que la structure n’est pas totalement achevée. Nous avons donc émis des réserves (branchement au gaz et installation de la boiserie) que l’actuel maire a promis de prendre en charge», précisant que «le matériel de cette unité et son personnel sont disponibles.

Une fois les réserves levées, nous procéderons à son inauguration dans les meilleurs délais». Au sujet du centre de soins du chef-lieu communal qui est également en souffrance, la même directrice nous a appris qu’«une fiche technique pour sa réhabilitation a été élaborée par l’APC».