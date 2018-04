Réagissez

Aïn El Hammam devrait avoir un deuxième hôpital si la commission de prospection arrive à fixer son choix sur une assiette convenable où le projet pourrait être réalisé.

A cet effet, une dizaine de responsables, dont le chef de daïra et le P/APC ont sillonné la commune de Aïn El Hammam, jeudi dernier. Attendu depuis longtemps pour suppléer l’actuelle structure hospitalière, dont les capacités d’accueil sont dépassées, le nouvel hôpital viendrait à point nommé si le projet est mené à terme.

Les responsables ont, selon nos sources, marqué trois haltes, dont l’une au niveau de la ZUHN, une autre au village d’Agwni N’Teslent et enfin la dernière à quelques mètres du CEM de Ouaghzen. Pour le moment, aucune information n’a filtré quant au terrain qui aurait retenu l’attention de la commission. La prospection et les choix de terrains effectués dans un passé récent pour la construction d’un stade, de 64 logements, et tant d’autres projets n’ont pas abouti.

De nombreux projets sont attendus par la population locale, mais le portefeuille foncier de la commune est très réduit. Hormis quelques petites poches de terrain disséminées çà et là, Aïn El Hammam ne possède pas d’assiettes convenables pour un projet d’envergure. Il reste à l’Etat d’acquérir des assiettes relevant du domaine privé, comme cela s’est produit dans d’autres régions.