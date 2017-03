Aïn El Hammam (Tizi Ouzou) : Stage de cuniculture

Réagissez

Faisant partie de son programme de formation en direction des agriculteurs, l’Association pour la promotion de l’agriculture de montagne (APAM) a organisé, mercredi dernier, une journée de formation sur le thème de la cuniculture (élevage de lapins).

Une soixantaine de personnes ont assisté à ce regroupement qui s’est déroulé au siège de l’association situé au centre-ville de Aïn El Hammam, à cinquante kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou. L’Institut de technologie des moyens agricoles (Itmas) de Boukhalfa, qui travaille en collaboration avec l’APAM, a dépêché deux enseignantes pour encadrer cette formation, faisant partie d’un programme de formation préétabli par les deux intervenants. Parmi les participants, dont le nombre de places est limité, les organisateurs ont enregistré la présence d’une vingtaine de femmes, venues elles aussi profiter des conseils des formatrices en vue de se lancer, peut-être dans la filière, ne serait-ce qu’à petite échelle.

Notons que des paysans intéressés par le thème du jour sont venus des autres régions de la wilaya et même d’Alger, nous disent les animateurs de cette journée. Des professionnels dans la cuniculture se sont mêlés aux amateurs et aux novices qui ne cessaient de s’informer sur le créneau, ses difficultés, sa rentabilité et autres. Par ailleurs, les conférencières n’ont pas négligé d’exposer les différents aspects liés à l’élevage. Ce qui a conduit le public à demander de plus amples renseignements concernant cette filière en pleine expansion et adaptée aux zones rurales, telles que Aïn El Hammam ou Iferhounene.

Concernant la réussite de l’élevage de ces animaux sensibles, les intervenants ont mis l’accent sur le respect des normes du bâtiment, la prévention des maladies et enfin la rentabilité et la commercialisation.