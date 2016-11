Aïn El Hammam (Tizi Ouzou) : Mise en service du réseau de gaz

Réagissez

Plus de 400 foyers de Tillilit, un village de la commune de Ain El Hammam, à cinquante kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou, ont enfin bénéficié du gaz naturel.

Les villageois qui attendaient ce jour depuis 2012 se sont rassemblés sur la place du village pour assister à la mise à feu de la torche témoin, mise en place dès la veille. Le premier magistrat de la wilaya a par la suite procédé à l’allumage d’une cuisinière au niveau de la maison de jeunes du village où une table a été dressée pour le déjeuner de la délégation et de tous les hôtes de la localité. Auparavant, les présents ont eu à suivre les explications des responsables du secteur, qui affirment qu’avec le raccordement de ce village et de trois autres, à savoir Tasga Melloul, Ighil Boghni et Aourir, le taux de pénétration du gaz naturel dans la commune de Aïn El Hammam avoisinera les 90%.

Il restera les villages Aït Ailem et Ouaïtslid, que les responsables ont promis d’alimenter avant la fin de l’année et Aït Sidi Ahmed dont les travaux sont en cours. Il faut noter que les autres agglomérations de la commune bénéficient de cette énergie, si demandée par la population de la région, depuis plus de deux ans. Devant le retard qui s’accumulait, les habitants de la zone des Ath Amer Oussaid ont dû à plusieurs reprises, interpeller les autorités pour que les entreprises chargées de leur amener le gaz renforcent leur chantier.