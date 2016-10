Réagissez

L’agence Badr de Aïn El Hammam, à cinquante kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou, a été fermée, jeudi dernier, par de jeunes manifestants suite à la saisie d’un camion appartenant à un bénéficiaire du dispositif d’aide à l’emploi de jeunes.

Ses camarades se sont rassemblés devant l’établissement financier pour en fermer la porte d’entrée, empêchant de la sorte quiconque d’y accéder. Un protestataire nous explique que le propriétaire d’un camion, acquis avec un crédit bancaire, a vu son véhicule saisi par décision de justice et mis à la fourrière communale.

Un employé de la banque nous confirme l’information, tout en précisant que «le concerné n’a pas honoré ses dettes envers notre établissement auquel il doit des remboursements réguliers, suivant un échéancier établi lors de la signature du contrat entre les deux parties». Rassemblée sur le trottoir et une partie de la chaussée, la foule de jeunes est devenue de plus en plus compacte avec l’arrivée des clients de la banque qui attendaient un dénouement de la situation.

Les employés de l’agence, en l’absence d’un directeur, ne pouvaient que s’en remettre à leur tutelle pour faire face à la protestation. Ainsi, la direction générale a dépêché à Aïn El Hammam un sous-directeur et quelques cadres pour rencontrer les frondeurs. «Une délégation devra être reçue à la direction régionale de la banque pour trouver une solution au problème posé», a déclaré un protestataire.