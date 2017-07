Réagissez

A Aïn El Hammam, les structures étatiques de loisirs sont insuffisantes. Les centres urbains et les villages n’ont pratiquement rien à offrir pour passer des vacances.

Les jeunes savent qu’ils doivent eux-mêmes inventer les distractions et tracer le programme quotidien. «Les fêtes de mariages et certaines soirées dansantes privées ne sont pas suffisantes pour meubler le temps libre. Et, comme chaque année, nous continuons à nous entraîner dans des terrains vagues pour participer à des tournois de football, organisés par les villages, dans des stades, parfois peu convenables à la pratique sportive. Mais qu’importe, l’essentiel est qu’on puisse taper dans un ballon», témoigne un étudiant.

La plage la plus proche se trouve à quatre-vingts kilomètres. Pour s’y rendre de temps à autre, les jeunes de la région louent des fourgons de transport à la journée. «Mais, on ne peut pas y aller souvent, car ça nous revient assez cher. Alors, on se rabat sur les rivières, à quelques encablures des villages de la commune de Aïn El Hammam, à la limite d’Akbil», dit un jeune garçon.

En effet, le lit de l’oued El Djemma coule toujours, au grand bonheur des jeunes de la région. «De grandes quantités d’eau rejetées par l’usine hydro-électrique viennent remplir un bassin aménagé avec des rochers, en contrebas. Appelée ‘‘thamdha n l’usine’’, cette piscine naturelle nous permet de nous adonner à notre plaisir favori, à longueur de journée.

On y déjeune avec un sandwich qu’on a pris soin de mettre dans son sac avant de sortir», raconte notre interlocuteur. Les journées sont interminables, dans un cadre verdoyant de la forêt environnante qui ajoute de son charme au lieu. Bien que les dimensions du bassin soient réduites, les nageurs peuvent à loisir nager sur quelques mètres et rivaliser en plongeons aussi acrobatiques les uns que les autres.